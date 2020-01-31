На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 31 января
В Карпатах ожидается сильный снег.
Сегодня, 31 января, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Карпатах из-за снегопада объявили лавинную опасность 3 уровня
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 31 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный снег, метель (I уровень опасности, желтый).
Напомним, по прогнозам синоптиков, февраль в Украине будет теплее нормы, однако во второй половине месяца может похолодать.
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