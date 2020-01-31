На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 31 января

09:51, 31 января 2020
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В Карпатах ожидается сильный снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 31 января, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Карпатах из-за снегопада объявили лавинную опасность 3 уровня

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 31 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный снег, метель (I уровень опасности, желтый).

Напомним, по прогнозам синоптиков, февраль в Украине будет теплее нормы, однако во второй половине месяца может похолодать.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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