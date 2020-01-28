Дожди, мокрый снег и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

12:00, 28 января 2020
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Осадки завтра ожидаются по всей Украине.

В Украине завтра ожидается мокрый снег / Фото УНИАН
В Украине завтра ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

В среду, 29 января, из-за влияния атмосферных фронтов в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра в Украине пройдут дожди, на западе, в Винницкой и Житомирской областях - мокрый снег. Кроме того, ожидается сильный южный ветер.

"Температура воздуха в Украине в течение дня среды ожидается в пределах 0...+4 градусов, на юге +4...+8 градусов, в Крыму +6...+10 градусов", - пишет синоптик.

В Киеве завтра пройдут дожди, температура воздуха будет невысокой, 0...+2 градуса.

Напомним, во вторник, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается туман, в Карпатах - гололед, и гололедица.

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Теги: #снег#погода#дождь
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