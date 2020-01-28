Дожди, мокрый снег и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Осадки завтра ожидаются по всей Украине.
В среду, 29 января, из-за влияния атмосферных фронтов в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, завтра в Украине пройдут дожди, на западе, в Винницкой и Житомирской областях - мокрый снег. Кроме того, ожидается сильный южный ветер.
"Температура воздуха в Украине в течение дня среды ожидается в пределах 0...+4 градусов, на юге +4...+8 градусов, в Крыму +6...+10 градусов", - пишет синоптик.
В Киеве завтра пройдут дожди, температура воздуха будет невысокой, 0...+2 градуса.
Напомним, во вторник, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается туман, в Карпатах - гололед, и гололедица.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+5°... -3°
- Кировоград+4°... -2°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+10°... +4°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:60 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
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