Синоптики предупредили о тумане и гололедице в Украине

Гололедица ожидается в Карпатах.

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Во вторник, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается туман, в Карпатах - гололед и гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 28 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м; в Карпатах гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.