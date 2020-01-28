Синоптики предупредили о тумане и гололедице в Украине

09:52, 28 января 2020
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Гололедица ожидается в Карпатах.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Во вторник, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается туман, в Карпатах - гололед и гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 28 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м; в Карпатах гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.

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Теги: #погода#туман
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