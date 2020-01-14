Юго-восток Ирана охватили наводнения

Один человек погиб.

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В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана проливные дожди привели к наводнениям.

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В результате один человек погиб, еще один пропал без вести, передает Xinhua со ссылкой на Tehran Times.

Наводнения прозошли в 13 городах провинции. Около 1250 людей были спасены, еще 327 человек были размещены спасателями во временных укрытиях.

Дожди привели к закрытию школ в 12 городах провинции. Также 23 дороги стали непроходимыми из-за сильных наводнений.

Напомним, тропический циклон "Клаудия" принес проливные дожди на австралийскую Северную территорию.