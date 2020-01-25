Мокрый снег и +9°: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
Начиная со вторника, Украину постепенно будет накрывать дождем и мокрым снегом.
В воскресенье, 26 января, и в последующие несколько дней в Украине будет сухая погода с плюсовой температурой воздуха. А уже со середины следующей недели ожидаются осадки.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Согласно прогнозу, во вторник, 28 января, дождь местами с мокрым снегом ожидается в Западной Украине, а также в восточных и южных областях. Температура ночью от +2° до -3°, днем +1°... +6°, на юге страны до +8°.
А уже 29 и 30 января мокрый снег с дождем прогнозируется по всей территории Украины. Температура ночью от +4° до -2°, днем +1°... +6°, на крайнем юге до +9°.
Напомним, погода в Украине завтра будет теплее, чем в предыдущие дни. Так, воздух иногда прогреется до +8°, а ветер изменит свое направление и немного стихнет.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -6°
- Киев+4°... +1°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+5°... -5°
Виргиния, США
+8°
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