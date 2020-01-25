Мокрый снег и +9°: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Начиная со вторника, Украину постепенно будет накрывать дождем и мокрым снегом.

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В воскресенье, 26 января, и в последующие несколько дней в Украине будет сухая погода с плюсовой температурой воздуха. А уже со середины следующей недели ожидаются осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Согласно прогнозу, во вторник, 28 января, дождь местами с мокрым снегом ожидается в Западной Украине, а также в восточных и южных областях. Температура ночью от +2° до -3°, днем +1°... +6°, на юге страны до +8°.

А уже 29 и 30 января мокрый снег с дождем прогнозируется по всей территории Украины. Температура ночью от +4° до -2°, днем +1°... +6°, на крайнем юге до +9°.

Напомним, погода в Украине завтра будет теплее, чем в предыдущие дни. Так, воздух иногда прогреется до +8°, а ветер изменит свое направление и немного стихнет.