Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

Температура до +3°.

В Украине завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +3°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день наши предки говорили: "Степан тешет", и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда.

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