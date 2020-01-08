Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Температура до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
В Украине сегодня без осадков, температура до +4° (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +3°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°.
В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день наши предки говорили: "Степан тешет", и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -3°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+1°... -6°
- Ивано-Франковск+3°... -8°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград0°... -5°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+2°... -6°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава0°... -5°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь-2°... -4°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы0°... -10°