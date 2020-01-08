Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В среду, 8 января, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 145 км на восток от населенного пункта Икике в области Тарапака. Очаг землетрясения залегал на глубине 109,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, четыре последовательных землетрясения произошли 23 декабря у побережья острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия на западе Канады.