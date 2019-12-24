Четыре землетрясения произошли у берегов Канады
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Четыре последовательных землетрясения произошли 23 декабря у побережья острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия на западе Канады.
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Четыре землетрясения магнитудой 5,1, 5,6, 5,8 и 6 произошли соответственно в 08:44, 11:13, 11:49 и 12:56 по местному времени, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу Канады.
Их эпицентр находился в акватории в 100 км к западу от северного побережья острова Ванкувер. Очаг залегал на глубине 5 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 15 декабря на Филиппинах, погибли 11 человек.
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