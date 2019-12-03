В Киеве завтра без осадков, днем температура до +1°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 декабря в Киеве без осадков, темепратура до +1°.
Снегопады и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:38, а зайдет в 15:56.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -4°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир0°... -3°
- Запорожье+1°... -5°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... -3°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск+2°... -5°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+4°... -5°
- Одесса+5°... -4°
- Полтава0°... -6°
- Ровно0°... -4°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-1 °
Влажность:65 %
Давление:746 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:11
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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