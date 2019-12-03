В Киеве завтра без осадков, днем температура до +1°

17:00, 3 декабря 2019
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 декабря в Киеве без осадков, темепратура до +1°.

Снегопады и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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