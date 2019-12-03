Осень в Киеве была самой теплой с 1923 года

11:00, 3 декабря 2019
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В течение сезона в Киеве было зафиксировано 9 температурных рекордов.

Осень в Киеве была рекордно теплой / УНИАН
Осень в Киеве была рекордно теплой / УНИАН

Средняя температура воздуха осенью в Киеве составила +10,5º, что на 2,5° выше климатической нормы.

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Осень-2019 заняла вторую позицию после осени 1923 года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В течение сезона в Киеве было зафиксировано 9 температурных рекордов.

Холоднее всего было 22 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 9,7 градусов мороза, а жарче всего - 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +31,3°.

Осадков осенью в Киеве выпало 63 мм, что соответствует 47% климатической нормы. Нынешняя осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор наблюдался каждый месяц.

Напомним, 3 декабря в Киеве пройдет снег, темепратура до +2°.

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Теги: #Киев#погода
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