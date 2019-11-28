Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю зиму
Сильные морозы придут в Украину в январе.
Декабрь в Украине будет достаточно теплым, а январь и февраль - морозными.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды 28-29 ноября
Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По его прогнозу, в начале первого месяца зимы ожидается оттепель.
"Плюсовая температура будет держаться до первых дней декабря. Ночные температуры составят 1-3 градуса мороза, а дневные 2-4 градуса тепла. Такой небольшой "плюс" днем и незначительный "минус" ночью продержится до 11 декабря. А начиная с 12 декабря, и практически до конца месяца настанут морозы - дневная температура "плюсовой" уже не будет. Ночные температуры будут около 11-13 градусов мороза, а с 24 по 26 декабря - от 13 до 15 градусов мороза. Под Новый год у меня просчитывается температура около 4 градусов мороза", - рассказал он.
По словам Горбаня, первая неделя декабря в Украине пройдет практически без осадков.
"С 7 по 9 декабря пройдут дожди, а 11-12 декабря стоит ожидать снега. 23 и 24 декабря ожидается второй подход циклона и это уже будет снег обильный (до 9 мм). 28 и 29 декабря еще выпадет снег и это будет 11-12 мм. К Новому году этот снег не растает", - рассказал синоптик.
Погода в Украине в январе будет достаточно холодной, что нетипично для последних лет.
"С 1 по 24 января - сплошные морозы. Это будет длительный морозный период. В первых числах января морозы будут достигать 4-5 градусов, к 5 января температура понизится до 12-13 градусов мороза, к 10-12 января еще прохладнее: 14-15 градусов мороза. С 19 по 23 января ночные температуры будут 19-20 градусов мороза. С 24 января вернется небольшая "плюсовая" температура. Это будет оттепель: 1-3 градуса тепла днем".
Снег, по прогнозу народного синоптика, пройдет 2-3 января, 8 и 10 января и 14 января.
По расчетам Горбаня, февраль будет самым холодным месяцем зимы.
"С 1 по 3 февраля будет держаться "плюсовая" температура: 1-2 градуса тепла днем и 1-2 градуса мороза ночью. Также в первых числах февраля ожидается снег с дождем. Возможен гололед. Но уже с 5 февраля ожидается резкое понижение температуры. К 7-9 февраля температура воздуха упадет до 14-16 градусов мороза, а 13-14 февраля ожидается 19-21 градус ниже нуля. К 16-17 февраля морозы ослабеют. Ночные температуры будут 4-5 градусов мороза. Такая ситуация продлится три дня. А далее к 20 февраля вновь будет резкое понижение температуры до 17-19 градусов мороза", - сообщил он.
Кроме того, народный синоптик прогнозирует, что сильные морозы в Украине будут держаться аж до середины марта.
Напомним, по предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Украине будет теплее, чем в среднем за многие годы.
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