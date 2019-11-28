Синоптики дали прогноз погоды в Украине на декабрь
Ожидается, что декабрь в Украине будет теплым.
По предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Украине будет теплее, чем в среднем за многие годы.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды 28-29 ноября
В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог".
Погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильных морозов не ожидается. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.
А вот британские метеорологи дают противополжный прогноз для Украины. Они предупреждают, что в начале зимы произойдёт резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.
Ожидается, что в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.
Напомним, большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой".
- Винница+2°... 0°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+7°... +6°
- Одесса+10°... +8°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+3°... +2°
- Симферополь+9°... +5°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+6°... +5°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+2°... +1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+6°... +3°