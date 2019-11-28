Синоптики дали прогноз погоды в Украине на декабрь

Ожидается, что декабрь в Украине будет теплым.

Декабрь в Украине будет теплым / УНИАН

По предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Украине будет теплее, чем в среднем за многие годы.

Читайте также Синоптики предупредили об ухудшении погоды 28-29 ноября

В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог".

Погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильных морозов не ожидается. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

А вот британские метеорологи дают противополжный прогноз для Украины. Они предупреждают, что в начале зимы произойдёт резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

Ожидается, что в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

Напомним, большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой".