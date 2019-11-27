В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

08:01, 27 ноября 2019
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На юге температура до +8°.

Сегодня местами пройдет снег / flickr.com/photos/its_my_party
Сегодня местами пройдет снег / flickr.com/photos/its_my_party

Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -1°, днем до +3°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -2°, днем до +8°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура ночью до -4°, днем до +2°.

Прогноз на 27 ноября / УНИАН
Прогноз на 27 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа - будет овес, как липа. Дождит - уродит пшеница. Если облачно или снежно - май будет дождливый. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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