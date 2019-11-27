В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)
На юге температура до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -1°, днем до +3°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -2°, днем до +8°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура ночью до -4°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа - будет овес, как липа. Дождит - уродит пшеница. Если облачно или снежно - май будет дождливый. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -5°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+1°... -3°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы+7°... +1°