Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

08:00, 26 ноября 2019
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Прохладнее всего - на севере.

В Украине сегодня будет холодно / фото УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +13°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +3°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +0°. В центре переменная облачность, температура ночью до -3°, днем до -+5°.

Прогноз на 26 ноября / УНИАН
Прогноз на 26 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 ноября - Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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