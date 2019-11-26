Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Прохладнее всего - на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +13°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +3°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +0°. В центре переменная облачность, температура ночью до -3°, днем до -+5°.
Согласно народному прогнозу, 26 ноября - Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.
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Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... -1°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -8°
- Черновцы+5°... 0°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+4 °
Влажность:76 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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