Холодно и ветрено: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Осадков завтра не ожидается.

Завтра в Украине будет холодно / фото pixabay.com

В пятницу, 22 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода.

Читайте также Сегодня в Украине похолодает, на западе пройдет снег с дождем (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ночью ожидается -1...-7 градусов, на востоке -5...-12 градусов, на западе около нуля, на Закарпатье до +6 градусов", - пишет она.

Завтра днем в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на западе +1...+5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.

Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке.

В Киеве завтра ночью -4...-7 градусов, днем около нуля. Сильный восточный ветер. Существенные осадки маловероятны.

Напомним, в четверг, 21 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.