Холодно и ветрено: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Осадков завтра не ожидается.
В пятницу, 22 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода.
Сегодня в Украине похолодает, на западе пройдет снег с дождем (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ночью ожидается -1...-7 градусов, на востоке -5...-12 градусов, на западе около нуля, на Закарпатье до +6 градусов", - пишет она.
Завтра днем в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на западе +1...+5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.
Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке.
В Киеве завтра ночью -4...-7 градусов, днем около нуля. Сильный восточный ветер. Существенные осадки маловероятны.
Напомним, в четверг, 21 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
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- Донецк-3°... -10°
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