В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

09:50, 21 ноября 2019
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В Приазовье порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 21 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за всю историю наблюдений

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). 21 ноября в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн до 13-20 дм.

Напомним, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе местами пройдет снег с дождем.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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