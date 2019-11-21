В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

В Приазовье порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 21 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за всю историю наблюдений

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). 21 ноября в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн до 13-20 дм.

Напомним, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе местами пройдет снег с дождем.