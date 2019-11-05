"Землетрясение – не трамвай": сейсмолог уточнил информацию об "опасности мощных толчков в Украине"

По его словам, точно спрогнозировать время и силу природного явления невозможно.

Иллюстрация / REUTERS

Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера опроверг информацию о том, что в ближайшее время на Закарпатье возможно сильное землетрясение.

"Ничего подобного я не говорил. Меня спрашивали о том, возможно ли это, и я ответил: да, может быть. Но землетрясение – не трамвай, оно по расписанию не ходит", – сказал геолог, комментируя публикацию в СМИ со своим "прогнозом", передает «Обозреватель».

Читайте также На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Он признал: в 1908 году на Закарпатье "в районе Гуменного" действительно были подземные толчки интенсивностью 7 баллов. Но говорить об их периодичности и цикличности нельзя. "Потому что после каждого землетрясения настолько меняется геологическая среда, что нет уверенности в том, что в дальнейшем все будет продолжаться также, как и до этого", – заметил ученый.

По его словам, точно спрогнозировать время и силу природного явления невозможно. В то же время, как пояснил Кендзера, максимальные землетрясения указаны на картах общего сейсмического районирования, "которые являются обязательной нормой Государственных строительных норм Украины".

В этом контексте он подчеркнул: "Во время землетрясений убивают не сами толчки, а плохо построенные дома". Поэтому основной способ предотвратить человеческие жертвы и массовые разрушения – учет геологических данных в процессе строительства жилых домов и других сооружений.