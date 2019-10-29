Жителей южных областей Украины предупреждают о тумане

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS

Утром 29 октября в южных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 октября утром в южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 29 октября, по всей Украине похолодает, на севере температура до +8°.