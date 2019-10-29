Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 октября, в Украине похолодает, на севере температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +12°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +4°, днем до +17°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +11°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, 29 октября - муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная - возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+9°... -1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+11°... +3°
- Житомир+9°... -1°
- Запорожье+9°... +4°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+9°... -1°
- Кировоград+8°... -1°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+9°... +3°
- Одесса+10°... +5°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+8°... -3°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+9°... +1°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+8°... -3°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+8°... -1°
- Черновцы+9°... +1°