Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 29 октября 2019
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Прохладнее всего будет в северных областях.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 октября, в Украине похолодает, на севере температура до +8°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами (карта)

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +12°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +4°, днем до +17°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +11°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +9°.

Прогноз на 29 октября / УНИАН
Прогноз на 29 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 октября - муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная - возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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