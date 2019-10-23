Туманы затянут в позднюю осень: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Температура воздуха завтра составит +15...+20 градусов.
В четверг, 24 октября, в Украине ожидаются туманы и теплая погода.
Синоптики предупреждают украинцев о сильном тумане
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Четверг в Украине будет с туманами.
Они постепенно возросли, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, понемногу погружают нас в позднюю осень", - пишет она.
По прогнозу Диденко, температура воздуха завтра составит +15...+20 градусов, на западе до +24 градусов. Осадки маловероятны.
В Киеве 24 октября без осадков, туман, +16...+19 градусов.
Напомним, 23 октября в Украине без осадков, на западе температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+16°... +11°
- Донецк+19°... +7°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+13°... +8°
- Ивано-Франковск+23°... +4°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+16°... +7°
- Луганск+15°... +6°
- Луцк+21°... +7°
- Львов+21°... +7°
- Николаев+15°... +11°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+14°... +9°
- Ровно+21°... +8°
- Симферополь+22°... +7°
- Сумы+15°... +9°
- Тернополь+21°... +5°
- Харьков+14°... +10°
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