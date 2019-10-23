Туманы затянут в позднюю осень: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:00, 23 октября 2019
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Температура воздуха завтра составит +15...+20 градусов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В четверг, 24 октября, в Украине ожидаются туманы и теплая погода.

Синоптики предупреждают украинцев о сильном тумане

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Четверг в Украине будет с туманами.

Они постепенно возросли, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, понемногу погружают нас в позднюю осень", - пишет она.

По прогнозу Диденко, температура воздуха завтра составит +15...+20 градусов, на западе до +24 градусов. Осадки маловероятны.

В Киеве 24 октября без осадков, туман, +16...+19 градусов.

Напомним, 23 октября в Украине без осадков, на западе температура до +22°.

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Теги: #погода#туман
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