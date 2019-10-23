В Украине сегодня без осадков, температура до +22° (карта)

Теплее всего будет на западе.

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Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +20°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°.

Прогноз на 23 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 октября - Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север - будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. На Евлампия рога месяца на север - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет грязь, слякоть, осень снегом не умоется, в белый кафтан не украсится.

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