В Украине сегодня без осадков, температура до +22° (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +20°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 23 октября - Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север - будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. На Евлампия рога месяца на север - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет грязь, слякоть, осень снегом не умоется, в белый кафтан не украсится.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+17°... +11°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+16°... +9°
- Ивано-Франковск+23°... +4°
- Киев+16°... +7°
- Кировоград+15°... +9°
- Луганск+18°... +7°
- Луцк+21°... +8°
- Львов+21°... +7°
- Николаев+16°... +12°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+15°... +11°
- Ровно+21°... +7°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+15°... +9°
- Тернополь+21°... +4°
- Харьков+16°... +11°
- Херсон+17°... +12°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+17°... +4°
- Черновцы+15°... +8°