Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +22° (видеопрогноз)

16:30, 22 октября 2019
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Теплее всего будет в западных областях.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +20°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 23 октября - Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север - будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. На Евлампия рога месяца на север - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет грязь, слякоть, осень снегом не умоется, в белый кафтан не украсится. 

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Теги: #погода
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