Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +22° (видеопрогноз)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября без осадков, на западе температура до +22°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +20°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 23 октября - Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север - будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. На Евлампия рога месяца на север - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет грязь, слякоть, осень снегом не умоется, в белый кафтан не украсится.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+21°... +9°
- Запорожье+16°... +7°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+19°... +5°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+19°... +9°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+21°... +7°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+18°... +9°
- Тернополь+22°... +6°
- Харьков+17°... +9°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+20°... +10°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+15°... +8°