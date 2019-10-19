Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

Теплая погода в Украине продержится еще неделю.

Тепло продержится еще неделю / фото УНИАН

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что бабье лето продержится до конца следующей недели.

"Днем будет 17−20 градусов тепла, а ночью, конечно, прохладно — 5−8 выше нуля. Из-за этого возможны туманы", - поделилась она прогнозом в комментарии "Фактам".

Голеня отмечает, что на следующей неделе температура может незначительно снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15−17 градусов. А в Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20−22.

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"Такая теплая и сухая погода сохранится до 25−26 октября. Возможно, в следующие выходные в Украину придет настоящая осень — с дождями и холодом", - говорится в ее прогнозе.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, теплая погода в Украине продержится еще неделю, а существенное похолодание придет лишь в конце октября.

"В четверг, 24 октября, украинцев ждет похолодание на 3−4 градуса. С 25 октября дневная температура будут колебаться в пределах 7−10 градусов, а по ночам ожидается всего 2−3 градуса выше нуля. И до конца месяца потепления больше не будет", - прогнозирует он.

По его словам, первые морозы придут в Украину в середине ноября. Затем температура поднимется. А настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря.

Ранее сообщалось, что в этом году долгосрочные прогнозы на зиму обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами – сильнейшими за 30 лет.