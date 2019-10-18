Украину зимой накроют рекордные морозы
Метеорологи говорят, что делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно – климат "расшатан".
В этом году долгосрочные прогнозы на зиму обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами – сильнейшими за 30 лет.
Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветры из Сибири. Об этом сообщает "Украинская климатическая сеть" в Facebook, запись которой репостнул и Укргидрометцентр.
Синоптик спрогнозировал, когда закончится "бабье лето" в Украине
Прогнозируется, что в январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады.
Правда, сами же метеорологи говорят, что делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно – климат "расшатан".
"Однако общие тенденции вполне понятны: зим, "как в детстве", нам больше не видеть. Они будут преимущественно теплыми, дождливыми и с волнами экстремальных морозов", - говорится в сообщении.
Климатолог, участник Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН Светлана Краковская объясняет: погода становится более экстремальной, и отклонение от норм значительно увеличивается.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что ноябрь 2019 года будет очень холодным. Уже 7-8 ноября возможны сильные холодные дожди, затем после краткого просветления они вернутся, но уже с мокрым снегом.
Погода в Украине
- Винница+22°... +8°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+22°... +8°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+22°... +7°
- Ровно+21°... +12°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+20°... +6°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+21°... +6°
- Черновцы+21°... +8°