Ранняя метель и лесные пожары: в США бушует непогода (видео)

В Калифорнии вспыхнуло сразу в нескольких местах.

Центральные Штаты, в частности Колорадо, страдают от неожиданно ранней метели, в то время как на западе бушуют лесные пожары.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Калифорнии вспыхнуло сразу в нескольких местах. Загорелось из-за сильной жары и сухих ветров. Огонь даже добрался до нескольких домов.