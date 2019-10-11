Ранняя метель и лесные пожары: в США бушует непогода (видео)

18:40, 11 октября 2019
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В Калифорнии вспыхнуло сразу в нескольких местах.

Центральные Штаты, в частности Колорадо, страдают от неожиданно ранней метели, в то время как на западе бушуют лесные пожары.

Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Калифорнии вспыхнуло сразу в нескольких местах. Загорелось из-за сильной жары и сухих ветров. Огонь даже добрался до нескольких домов.

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Теги: #США#непогода
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