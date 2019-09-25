На Оман обрушился тропический циклон "Хикаа"

12:56, 25 сентября 2019
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В местном аэропорту скорость ветра достигала 96 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический циклон "Хикаа" обрушился на Оман.

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Он вышел на сушу у города Дукм. В местном аэропорту скорость ветра достигала 96 км/ч, порывы - 124 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Генеральную дирекцию по метеорологии Омана.

Циклон привел к сильному шторму, а проливной дождь привел к наводнениям.

Напомним, тропический шторм "Джерри" приближается к Бермудским островам.

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Теги: #погода#шторм
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