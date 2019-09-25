На Оман обрушился тропический циклон "Хикаа"
В местном аэропорту скорость ветра достигала 96 км/ч.
Тропический циклон "Хикаа" обрушился на Оман.
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Он вышел на сушу у города Дукм. В местном аэропорту скорость ветра достигала 96 км/ч, порывы - 124 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Генеральную дирекцию по метеорологии Омана.
Циклон привел к сильному шторму, а проливной дождь привел к наводнениям.
Напомним, тропический шторм "Джерри" приближается к Бермудским островам.
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