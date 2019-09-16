Синоптики прогнозируют самую холодную зиму в Европе за последние 30 лет
Европу накроет холодный циклон "Монстр с Востока".
По прогнозам синоптиков, температура в Европе в январе-феврале 2020 года будет самой низкой за последние тридцать лет.
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Британские метеорологи считают, что зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега, передает "Метеопрог".
Холодный циклон ученые назвали "Монстром с Востока". Британцы уже прочувствовали его влияние в феврале 2019 года, когда в некоторых регионах Шотландии температура упала до -14°, а порывы ветра достигли скорости до 112 км/ч. Тяжелая зима привела к гибели 17 человек. Синоптики уверены, что циклон не пощадит Соединенное Королевство и в 2020 году.
Сложно предсказать, какую зиму следует ожидать в остальной части Европы, но мы скорее должны ожидать такие же метеоусловия, как в Великобритании.
Отмечается, что зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным Полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет.
Напомним, в горах на севере Италии прошли сильные снегопады.
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