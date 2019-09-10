Итальянские Альпы завалило снегом (видео)
Местами намело до 30 см снега.
В горах на севере Италии прошли сильные снегопады.
Канада пострадала от снегопадов и лесных пожаров
Местами намело до 30 см снега, сообщает Stormnews.
В соцсетях жители делятся видео наступившей зимы в коммуне Ливиньо (1816 м над уровнем моря) в Ломбардии.
Questa mattina a Livigno!!#meteopic.twitter.com/M7pup50Arj— Luigi69 (@Luigi695) September 8, 2019
Напомним, на горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады.
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