Итальянские Альпы завалило снегом (видео)

11:47, 10 сентября 2019
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Местами намело до 30 см снега.

Итальянские Альпы засыпало снегом / twitter.com/Livigno
Итальянские Альпы засыпало снегом / twitter.com/Livigno

В горах на севере Италии прошли сильные снегопады.

Канада пострадала от снегопадов и лесных пожаров

Местами намело до 30 см снега, сообщает Stormnews

В соцсетях жители делятся видео наступившей зимы в коммуне Ливиньо (1816 м над уровнем моря) в Ломбардии.

Напомним, на горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады

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Теги: #снег#Италия#погода
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