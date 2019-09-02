Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории мощности

Ураган движется к Багамским островам.

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Ураган «Дориан» достиг наивысшей - пятой - категории мощности.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

Согласно сообщению, ураган движется к Багамским островам.

Как сообщал УНИАН, 30 августа власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана «Дориан».

Во Флориде уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, задействованы 2500 военных Национальной гвардии, еще 1500 - в режиме ожидания.

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, отправив вместо себя вице-президента Майка Пенса.