Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории мощности
Ураган движется к Багамским островам.
Ураган «Дориан» достиг наивысшей - пятой - категории мощности.
Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Дориан"
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.
Согласно сообщению, ураган движется к Багамским островам.
Как сообщал УНИАН, 30 августа власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана «Дориан».
Во Флориде уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, задействованы 2500 военных Национальной гвардии, еще 1500 - в режиме ожидания.
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, отправив вместо себя вице-президента Майка Пенса.
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