В Украине сегодня без осадков, местами температура поднимется до +32° (карта)
На востоке немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +12°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +32°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +9°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Хлебный день - пекли первый каравай нового хлеба. Хорош третий Спас - зимой будет квас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +13°
- Днепр+24°... +11°
- Донецк+23°... +9°
- Житомир+27°... +12°
- Запорожье+24°... +11°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+25°... +12°
- Кировоград+27°... +10°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+31°... +16°
- Николаев+30°... +13°
- Одесса+30°... +15°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+29°... +14°
- Сумы+23°... +8°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+30°... +12°
- Хмельницкий+30°... +14°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+25°... +9°
- Черновцы+30°... +15°