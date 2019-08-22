Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

В ближайшие дни в Украине будет сухо и солнечно.

До конца недели в Украине будет сухо и солнечно / УНИАН

До конца текущей недели в Украине сохранится сухая солнечная погода.

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Исключением будут локальные дожди и грозы в прикарпатских районах и на северо-востоке Украины, пишет в своем блоге синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в западных областях и в северной части в течение дня будет колебаться около +24...+29 градусов. А вот на юге, в восточных областях и в большинстве центральных, кроме Винницкой области, предполагается максимально +30...+35 градусов. В большинстве областей ветер будет порывистым, местами до сильного.

Следующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В Украине будет преобладать сухая погода, высокое атмосферное давление, сильная жара на юге, востоке и в центре, на севере и западе будет тепло, до умеренной жары.

В Киеве 23-24 августа, на День флага и День независимости, будет без осадков. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м/сек. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+15 градусов, днем ожидается +25...+28 градусов.

На следующей неделе погода в Киеве существенно не изменится: без осадков, порывистый ветер, максимальная температура воздуха +26...+28 градусов, местами +28...+30 градусов.

Напомним, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.