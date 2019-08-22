Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
В ближайшие дни в Украине будет сухо и солнечно.
До конца текущей недели в Украине сохранится сухая солнечная погода.
Жара, заморозки и первый снег: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью
Исключением будут локальные дожди и грозы в прикарпатских районах и на северо-востоке Украины, пишет в своем блоге синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в западных областях и в северной части в течение дня будет колебаться около +24...+29 градусов. А вот на юге, в восточных областях и в большинстве центральных, кроме Винницкой области, предполагается максимально +30...+35 градусов. В большинстве областей ветер будет порывистым, местами до сильного.
Следующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В Украине будет преобладать сухая погода, высокое атмосферное давление, сильная жара на юге, востоке и в центре, на севере и западе будет тепло, до умеренной жары.
В Киеве 23-24 августа, на День флага и День независимости, будет без осадков. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м/сек. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+15 градусов, днем ожидается +25...+28 градусов.
На следующей неделе погода в Киеве существенно не изменится: без осадков, порывистый ветер, максимальная температура воздуха +26...+28 градусов, местами +28...+30 градусов.
Напомним, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.
Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+25°... +15°