Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +34° (карта)
На западе и севере Украины похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +34°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +26°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+33°... +20°
- Донецк+34°... +19°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +16°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+33°... +21°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+29°... +19°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:61 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:29
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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