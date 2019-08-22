Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +34° (карта)

На западе и севере Украины похолодает.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +34°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +26°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

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