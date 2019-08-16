С начала 2019 года аномальная жара наблюдается в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Новой Зеландии.

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Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

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Об этом говорится в отчете Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

Предыдущим самым жарким месяцем был июль 2016 года.

С начала 2019 года аномальная жара наблюдается в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии, Новой Зеландии, южной половине Африки, западной части Тихого океана, западной части Индийского и Атлантического океанов.

Площадь арктического морского льда в июле была рекордно низкой - на 19,8% меньше средних значений.

Отмечается, что сильная жара была зафиксирована не везде. К примеру, в некоторых частях Скандинавии, на востоке и западе России температура была минимум на 2,7 градуса ниже средних значений.

Напомним, в Бельгии 25 июля был побит абсолютный температурный рекорд 1833 года: в Кляйн-Брогеле температура поднялась до 40,6 градусов.