В Швейцарии наводнение унесло двух человек
После грозы, ливня и шторма из берегов вышел приток Роны.
В швейцарском Шамозоне пропали 37-летний мужчина и шестилетний ребенок.
Север Италии пострадал от проливных дождей
Машину, в которой они находились, унес мощный грязевой поток, передает Euronews.
После грозы, ливня и шторма из берегов вышел приток Роны. Пропавших ищут около 70 специалистов и местных жителей, в их распоряжении - спецтехника и вертолет.
Утром 12 августа был обнаружен пустой автомобиль, принадлежавший пропавшим.
Напомним, почти 150 человек погибли в результате наводнений в Индии.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+34°... +19°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+33°... +18°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +18°
- Киев+33°... +19°
- Кировоград+33°... +18°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+32°... +18°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+32°... +17°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+33°... +18°
- Чернигов+33°... +17°
- Черновцы+34°... +20°
Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:90 %
Давление:750 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:20
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей