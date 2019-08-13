В Швейцарии наводнение унесло двух человек

После грозы, ливня и шторма из берегов вышел приток Роны.

Последствия паводка в Швейцарии / REUTERS

В швейцарском Шамозоне пропали 37-летний мужчина и шестилетний ребенок.

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Машину, в которой они находились, унес мощный грязевой поток, передает Euronews.

После грозы, ливня и шторма из берегов вышел приток Роны. Пропавших ищут около 70 специалистов и местных жителей, в их распоряжении - спецтехника и вертолет.

Утром 12 августа был обнаружен пустой автомобиль, принадлежавший пропавшим.

Напомним, почти 150 человек погибли в результате наводнений в Индии.