В Швейцарии наводнение унесло двух человек

14:15, 13 августа 2019
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После грозы, ливня и шторма из берегов вышел приток Роны.

Последствия паводка в Швейцарии / REUTERS
Последствия паводка в Швейцарии / REUTERS

В швейцарском Шамозоне пропали 37-летний мужчина и шестилетний ребенок.

Север Италии пострадал от проливных дождей

Машину, в которой они находились, унес мощный грязевой поток, передает Euronews

После грозы, ливня и шторма из берегов вышел приток Роны. Пропавших ищут около 70 специалистов и местных жителей, в их распоряжении - спецтехника и вертолет.

Утром 12 августа был обнаружен пустой автомобиль, принадлежавший пропавшим.

Напомним, почти 150 человек погибли в результате наводнений в Индии. 

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Теги: #погода#паводок#Швейцария
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