В Индии больше 100 человек погибли в результате наводнений
Нынешние паводки стали самыми мощными за последний год.
Почти 150 человек погибли в результате наводнений в Индии.
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В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей, передает Euronews.
"Все это длится уже 5-6 дней. Мы застряли здесь, в затопленных деревнях. Животные тут вместе с нами. У людей много проблем. Вода прибывает со всем сторон, затоплены уже все дома", - рассказал один из местных жителей.
Отмечается, что нынешние паводки стали самыми мощными за последний год. Наиболее напряженная ситуация в штате Керала. За два дня здесь произошло около 80 оползней. Из-за непогоды в нескольких округах по-прежнему действует красный уровень опасности.
Напомним, 44 человека погибли, 16 пропали без вести в результате тайфуна "Лекима" в двух провинциях Китая.
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