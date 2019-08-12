В Индии больше 100 человек погибли в результате наводнений

Нынешние паводки стали самыми мощными за последний год.

Наводнение в Индии / REUTERS

Почти 150 человек погибли в результате наводнений в Индии.

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В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей, передает Euronews.

"Все это длится уже 5-6 дней. Мы застряли здесь, в затопленных деревнях. Животные тут вместе с нами. У людей много проблем. Вода прибывает со всем сторон, затоплены уже все дома", - рассказал один из местных жителей.

Отмечается, что нынешние паводки стали самыми мощными за последний год. Наиболее напряженная ситуация в штате Керала. За два дня здесь произошло около 80 оползней. Из-за непогоды в нескольких округах по-прежнему действует красный уровень опасности.

Напомним, 44 человека погибли, 16 пропали без вести в результате тайфуна "Лекима" в двух провинциях Китая.