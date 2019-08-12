С греческого острова эвакуировали туристов из-за лесного пожара

Сильные ветры и высокие температуры с пятницы способствовали десяткам лесных пожаров по всей Греции.

На греческом острове Елафонісос вспыхнул лесной пожар / фото flickr.com/michalogiorgakis

Туристический лагерь и близлежащие дома на южном греческом острове Элафонисос были эвакуированы из-за лесного пожара, который продолжается второй день подряд.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Власть объявила, что пожар "под контролем" в субботу вечером, но позже ветер усилился. Всего в воскресенье 121 пожарный пытался сдержать огонь, им помогали шесть самолетов и пожарных вертолетов.

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Элафонисос, остров площадью 19 квадратных километров, известный своими песчаными пляжами, имеет население около 350 человек, но в течение лета его ежедневно посещают более 3000 туристов.

Сильные ветры и высокие температуры с пятницы способствовали десяткам лесных пожаров по всей Греции. Утром в субботу Агентство гражданской защиты страны сообщило жителям наиболее уязвимых районов о "чрезвычайной опасности лесных пожаров".

Греческие власти предупредили, что во вторник будет повышена вероятность возникновения лесных пожаров на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.

Ранее УНИАН сообщал, что на Канарских островах фиксируется масштабное возгорание лесных массивов, сейчас горит более 900 гектаров лесов.