С греческого острова эвакуировали туристов из-за лесного пожара
Сильные ветры и высокие температуры с пятницы способствовали десяткам лесных пожаров по всей Греции.
Туристический лагерь и близлежащие дома на южном греческом острове Элафонисос были эвакуированы из-за лесного пожара, который продолжается второй день подряд.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
Власть объявила, что пожар "под контролем" в субботу вечером, но позже ветер усилился. Всего в воскресенье 121 пожарный пытался сдержать огонь, им помогали шесть самолетов и пожарных вертолетов.
В центральной Португалии бушуют лесные пожары, пострадали 20 человек (фото)
Элафонисос, остров площадью 19 квадратных километров, известный своими песчаными пляжами, имеет население около 350 человек, но в течение лета его ежедневно посещают более 3000 туристов.
Сильные ветры и высокие температуры с пятницы способствовали десяткам лесных пожаров по всей Греции. Утром в субботу Агентство гражданской защиты страны сообщило жителям наиболее уязвимых районов о "чрезвычайной опасности лесных пожаров".
Греческие власти предупредили, что во вторник будет повышена вероятность возникновения лесных пожаров на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.
Ранее УНИАН сообщал, что на Канарских островах фиксируется масштабное возгорание лесных массивов, сейчас горит более 900 гектаров лесов.
Погода в Украине
- Винница+30°... +20°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+29°... +20°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+33°... +17°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+31°... +22°
- Львов+31°... +20°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+30°... +16°
- Ровно+30°... +21°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+31°... +19°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+31°... +20°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+32°... +20°