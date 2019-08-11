На Канарских островах горит свыше 900 га леса (фото, видео)

На данный момент Гран-Канария поражена пламенем, а с популярной туристической зоны срочно эвакуируют как местных жителей, так и гостей.

На Канарских островах фиксируется масштабное возгорание лесных массивов, сейчас горит свыше 900 га лесов.

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Как сообщает Информ-UA, на данный момент Гран-Канария (один из Канарских островов, который расположен вблизи северо-западного побережья Африки) поражена пламенем, а с популярной туристической зоны срочно эвакуируют как местных жителей, так и гостей.

Пожарные службы заявляют о том, что они перегружены. Сейчас на помощь к пожарным отправили военных, которые намереваются помочь утихомирить пламя.

Сообщается, что пожар на Гран-Канарии с новой силой вспыхнул сегодня, 11 августа, и спасатели установили, что горит свыше 900 гектаров лесных массивов. Предварительно известно, что в инциденте подозревается 55-летний мужчина, по вине которого и вспыхнул лес. Пока что нет сведений о том, случайное ли это происшествие (из-за неосторожного отношения с огнём) или же это был намеренный поджог.

«В прошлые сутки уровень опасности был понижен до второго уровня, поскольку казалось, что ситуация налаживается и взята под контроль, и пламя скоро будет погашено. Но сегодня стало очевидно, что реальность в разы суровей, ведь пожар стал намного сильнее – на его тушение были созваны дополнительно военные (воздушные силы)», - отмечает здание.

Как сообщал УНИАН, в Сибири продолжают гореть леса: огнем охвачено свыше 1 млн га. Была проведена массовая эвакуация людей ввиду повышенного уровня опасности.