"Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области

Грязевой поток перевернул мебель и разрушил стены домов местных жителей. До сих пор на полу и стенах можно увидеть слой грязи.

В Одесской области 5 августа сошел мощнейший селевой поток, который стал причинной множественных разрушений.

Корреспондент "Думской" побывал на месте трагедии, в селе Молога, и показал последствия разрушительной стихии.

По словам местных жителей, в тот день их огороды превратились в озера, а улицы в реки. Уровень воды достигал человеческого роста.

Селевой поток размыл насыпь через которую проходила дорога, теперь на этом месте ров.

На одной из улиц стихия сорвала с фундамента двухэтажный дом и закинула его на припаркованный рядом автомобиль. Огороды, где еще пару дней назад наливались соком фрукты и овощи, теперь покрыты 40-сантиметровым слоем ила.

Грязевой поток перевернул мебель и разрушил стены домов местных жителей. До сих пор на полу и стенах можно увидеть слой грязи.

Как сообщал УНИАН, в результате селя в селе Малога умер один мужчина, который не успел убежать от грязевого потока.