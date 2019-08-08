"Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области

20:10, 8 августа 2019
736
0

Грязевой поток перевернул мебель и разрушил стены домов местных жителей. До сих пор на полу и стенах можно увидеть слой грязи.

В Одесской области 5 августа сошел мощнейший селевой поток, который стал причинной множественных разрушений.

Корреспондент "Думской" побывал на месте трагедии, в селе Молога, и показал последствия разрушительной стихии.

По словам местных жителей, в тот день их огороды превратились в озера, а улицы в реки. Уровень воды достигал человеческого роста.

Селевой поток размыл насыпь через которую проходила дорога, теперь на этом месте ров.

На одной из улиц стихия сорвала с фундамента двухэтажный дом и закинула его на припаркованный рядом автомобиль. Огороды, где еще пару дней назад наливались соком фрукты и овощи, теперь покрыты 40-сантиметровым слоем ила.

Грязевой поток перевернул мебель и разрушил стены домов местных жителей. До сих пор на полу и стенах можно увидеть слой грязи.

Как сообщал УНИАН, в результате селя в селе Малога умер один мужчина, который не успел убежать от грязевого потока.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесская область#непогода#ливень затопил улицы
Читайте также
"Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области "Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области
В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото) В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото)
В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео) В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)
Север Италии пострадал от проливных дождей Север Италии пострадал от проливных дождей
В Ривненской области пронесся смерч (видео) В Ривненской области пронесся смерч (видео)
12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме
Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
56 %
749 мм
5.0 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять