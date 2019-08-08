"Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области
Грязевой поток перевернул мебель и разрушил стены домов местных жителей. До сих пор на полу и стенах можно увидеть слой грязи.
В Одесской области 5 августа сошел мощнейший селевой поток, который стал причинной множественных разрушений.
Корреспондент "Думской" побывал на месте трагедии, в селе Молога, и показал последствия разрушительной стихии.
По словам местных жителей, в тот день их огороды превратились в озера, а улицы в реки. Уровень воды достигал человеческого роста.
Селевой поток размыл насыпь через которую проходила дорога, теперь на этом месте ров.
На одной из улиц стихия сорвала с фундамента двухэтажный дом и закинула его на припаркованный рядом автомобиль. Огороды, где еще пару дней назад наливались соком фрукты и овощи, теперь покрыты 40-сантиметровым слоем ила.
Грязевой поток перевернул мебель и разрушил стены домов местных жителей. До сих пор на полу и стенах можно увидеть слой грязи.
Как сообщал УНИАН, в результате селя в селе Малога умер один мужчина, который не успел убежать от грязевого потока.
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