В Одесской области в результате схода селя погиб человек

В селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути.

Одесскую область накрыла непогода / ГУ ГСЧС в Одесской области

В селе Молога Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого потока.

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Происшествие произошло на территории садового кооператива, где, по предварительным данным, погибший работал сварщиком, передает «Бессарабия INFORM».

Отмечается, что в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами.

По оценкам местных жителей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра. Поток был настолько сильный, что нес около километра автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

Предположительно, именно от такого потока и не успел укрыться погибший мужчина.

Напомним, вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях.