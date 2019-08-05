В Одесской области в результате схода селя погиб человек
В селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути.
В селе Молога Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого потока.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (карта)
Происшествие произошло на территории садового кооператива, где, по предварительным данным, погибший работал сварщиком, передает «Бессарабия INFORM».
Отмечается, что в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами.
По оценкам местных жителей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра. Поток был настолько сильный, что нес около километра автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.
Предположительно, именно от такого потока и не успел укрыться погибший мужчина.
Напомним, вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях.
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+19°... +11°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+20°... +11°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+20°... +11°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+22°... +13°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+23°... +10°
- Симферополь+23°... +14°
- Сумы+19°... +9°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+23°... +12°
- Хмельницкий+23°... +11°
- Черкассы+22°... +9°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+22°... +13°