Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Местами температура до +31°.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +31°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +31°.

В северных областях грозы. Температура ночью до +14°, днем до +29°. В центре переменная облачность, температура ночью до +14°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай", и старались убрать хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим.

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