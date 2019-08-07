Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Местами температура до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +12°, днем до +31°.
В северных областях грозы. Температура ночью до +14°, днем до +29°. В центре переменная облачность, температура ночью до +14°, днем до +31°.
Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай", и старались убрать хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +17°
- Киев+29°... +18°
- Кировоград+28°... +17°
- Луганск+26°... +12°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+29°... +18°
- Николаев+28°... +20°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+30°... +19°