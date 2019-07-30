Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +34° (карта)

08:05, 30 июля 2019
52
0

По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

"Тропический" ливень затопил Киев (фото, видео)

Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +31°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура до +32°.

Прогноз на 30 июля / УНИАН
Прогноз на 30 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара#Гроза
Читайте также
В России не угасают масштабные лесные пожары (видео) В России не угасают масштабные лесные пожары (видео)
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта) Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Пять человек погибли в результате землетрясений на Филиппинах Пять человек погибли в результате землетрясений на Филиппинах
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31°
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
54 %
753 мм
5.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять