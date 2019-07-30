Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +34° (карта)

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В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +31°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура до +32°.

Прогноз на 30 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

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