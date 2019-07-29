Пять человек погибли в результате землетрясений на Филиппинах

Землетрясения также повредили историческое здание церкви и другие дома.

Землетрясение на Филиппинах / REUTERS

Пять человек погибли и 12 пострадали в результате двух землетрясений на архипелаге Батанес, расположенного к северу от филиппинского острова Лусон.

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Землетрясения также повредили историческое здание церкви и другие дома, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Первое землетрясение произошло 27 июля в 04:16 по местному времени примерно в 12 км к северо-востоку от поселения Итбаят с очагом на глубине 12 км. Второе землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 07:38 по местному времени. Отмечается, что подземные толчки также ощущались в городах Баско и Сабтанг.

Напомним, в четверг, 18 июля, у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,4.