У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение

14:23, 18 июля 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Эквадора произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Эквадора произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 18 июля, у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Индонезию сотрясло мощное землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 251 км на запад от населенного пункта Пуэрто-Айора на острове Санта-Крус. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в провинции Северное Малуку в Индонезии.

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Теги: #землетрясение#Эквадор
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