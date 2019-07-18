У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 18 июля, у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Индонезию сотрясло мощное землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 251 км на запад от населенного пункта Пуэрто-Айора на острове Санта-Крус. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в провинции Северное Малуку в Индонезии.
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