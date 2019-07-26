Ривне накрыл мощнейший за последние годы ливень: затоплены больницы и детсады (фото)

20:07, 26 июля 2019
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Аналогов ливня спасатели не припоминают и обещают ликвидировать последствия в круглосуточном режиме.

В Ривне прошел сильный ливень / фото пресс-служба ГСЧС
В Ривне прошел сильный ливень / фото пресс-служба ГСЧС

Ривне во второй половине 26 июля накрыл мощный ливень, что затопил помещения больниц и админзданий. Аналогов ее спасатели не припоминают и обещают ликвидировать последствия в круглосуточном режиме.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, по состоянию на 16 часов спасатели извлекли из водяных ловушек на улицах областного центра 43 автомобиля, двигатели которых из-за затопления перестали работать. Такого количества спасенных автомобилей спасатели не припоминают за все последние годы.

Кроме того, в результате непогоды затоплены подвальные помещения больниц (среди них и Ривненский областной перинатальный центр), поликлиник, детских садов, административных зданий и областной архив.

Сейчас поступают известия о затоплении частных домов.

фото пресс-служба ГСЧС
фото пресс-служба ГСЧС
фото пресс-служба ГСЧС
фото пресс-служба ГСЧС
фото пресс-служба ГСЧС
фото пресс-служба ГСЧС

На данный момент ливень прекратился.

По данным синоптиков, 26 июля в Ривне выпала почти полумесячная норма осадков.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, сегодня спасатели обещают ликвидировать последствия ливня в круглосуточном режиме.

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Теги: #Ривне#ливень
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