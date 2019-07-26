В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, местами температура до +30° (карта)

08:01, 26 июля 2019
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По всей стране сегодня потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.

В северных областях ливни. Температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +28°.

Прогноз на 26 июля / УНИАН
Прогноз на 26 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

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Теги: #погода#дождь
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