Завтра по всей Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +30° (видеопрогноз)
По всей стране завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
Синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине
Погода в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +15°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +13°, днем до +27°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+25°... +15°
- Донецк+26°... +15°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+26°... +13°
- Луганск+23°... +16°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+26°... +14°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+31°... +16°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+25°... +13°
- Черновцы+27°... +15°