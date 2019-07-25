Завтра по всей Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +30° (видеопрогноз)

По всей стране завтра потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +15°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

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