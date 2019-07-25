Завтра по всей Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +30° (видеопрогноз)

16:30, 25 июля 2019
79
0

По всей стране завтра потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

Синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине

Погода в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +15°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Жара в Европе: в Германии побит температурный рекорд Жара в Европе: в Германии побит температурный рекорд
Синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине Синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине
В Польше из-за жары мелеют реки В Польше из-за жары мелеют реки
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта) Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Погода на завтра: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В Китае в результате схода оползня погибли девять человек В Китае в результате схода оползня погибли девять человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
62 %
755 мм
4.5 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять