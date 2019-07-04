Переворачивал машины: в Китае пронесся разрушительный смерч, погибли 6 человек (фото, видео)

Еще около 200 человек пострадали.

На провинцию Ляонин на северо-востоке Китая обрушился смертоносный торнадо.

Жертвами стихии уже стали шесть человек, еще около двухсот пострадали, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на информацию местных властей.

Смерч поднял в воздух крупный мусор и даже камни. Мощные потоки ветра повалили деревья и столбы электропередач, попереворачивали автомобили.

Как сообщал УНИАН, в мае в центре США пронеслись полсотни смерчей.