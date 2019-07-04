Переворачивал машины: в Китае пронесся разрушительный смерч, погибли 6 человек (фото, видео)
Еще около 200 человек пострадали.
На провинцию Ляонин на северо-востоке Китая обрушился смертоносный торнадо.
Жертвами стихии уже стали шесть человек, еще около двухсот пострадали, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на информацию местных властей.
辽宁开原龙卷风（3） pic.twitter.com/pijTvqWdbL— 谢小平 (@zuoshixie) July 3, 2019
Смерч поднял в воздух крупный мусор и даже камни. Мощные потоки ветра повалили деревья и столбы электропередач, попереворачивали автомобили.
辽宁开原龙卷风（1） pic.twitter.com/2xETCChtX5— 谢小平 (@zuoshixie) July 3, 2019
Как сообщал УНИАН, в мае в центре США пронеслись полсотни смерчей.
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