В нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)

Синоптики прогнозируют грозу и шквалистый ветер в Приазовье.

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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в юго-восточных областях Украины.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем 4 июля в Крыму и Приазовье местами грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в Гидрометцентре напомнили, что в Украине, кроме большинства северных районов, Волынской и Ивано-Франковской областей, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди.