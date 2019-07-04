В нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)

09:26, 4 июля 2019
16
0

Синоптики прогнозируют грозу и шквалистый ветер в Приазовье.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в юго-восточных областях Украины.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем 4 июля в Крыму и Приазовье местами грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в Гидрометцентре напомнили, что в Украине, кроме большинства северных районов, Волынской и Ивано-Франковской областей, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

карта Укргидрометцентра
карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине#штормовое предупреждение
Читайте также
Сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди (карта) Сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди (карта)
В Италии из-за извержения вулкана погиб мужчина В Италии из-за извержения вулкана погиб мужчина
Завтра в Киеве будет облачно и прохладно, температура до +21° Завтра в Киеве будет облачно и прохладно, температура до +21°
На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео) На Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)
В Днепре из-за падения дерева на автобусную остановку пострадали два человека (видео) В Днепре из-за падения дерева на автобусную остановку пострадали два человека (видео)
Из-за непогоды полтысячи населенных пунктов в Украине остались без света Из-за непогоды полтысячи населенных пунктов в Украине остались без света
На юге Украины объявлено штормовое предупреждение На юге Украины объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
87 %
753 мм
3.5 м/с
32 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять