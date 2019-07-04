В нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)
Синоптики прогнозируют грозу и шквалистый ветер в Приазовье.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в юго-восточных областях Украины.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"Днем 4 июля в Крыму и Приазовье местами грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также в Гидрометцентре напомнили, что в Украине, кроме большинства северных районов, Волынской и Ивано-Франковской областей, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди.
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Сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди (карта)
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