Сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди (карта)

Температура до +31°.

УНИАН

По данным Погода УНИАН, сегодня, 4 июля, в большинстве областей Украины будет прохладно и без осадков, лишь на юге и востоке страны температура поднимется до +31°.

Читайте также В Днепре из-за падения дерева на автобусную остановку пострадали два человека (видео)

Погода в Украине. В восточных областях, по прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до +28°, ночью - 13° тепла. В Донецкой области возможны дожди, в остальных областях без осадков.

На юге страны жарко и сухо. Днем здесь +29°...+31°, ночью до +17°, без осадков.

Жителям западных областей синоптики обещают прохладную погоду. Днем +20°...+23°, ночью температура упадет до +8°. Осадков не ожидается.

В северных областях облачно с прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до +22°, ночью 10°...12° тепла.

В центральных регионах тепло и сухо. Днем до +27°, ночью +10°...+13°.

Погода в Украине на 4 июля / УНИАН

По народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.