Сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди (карта)
Температура до +31°.
По данным Погода УНИАН, сегодня, 4 июля, в большинстве областей Украины будет прохладно и без осадков, лишь на юге и востоке страны температура поднимется до +31°.
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Погода в Украине. В восточных областях, по прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до +28°, ночью - 13° тепла. В Донецкой области возможны дожди, в остальных областях без осадков.
На юге страны жарко и сухо. Днем здесь +29°...+31°, ночью до +17°, без осадков.
Жителям западных областей синоптики обещают прохладную погоду. Днем +20°...+23°, ночью температура упадет до +8°. Осадков не ожидается.
В северных областях облачно с прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до +22°, ночью 10°...12° тепла.
В центральных регионах тепло и сухо. Днем до +27°, ночью +10°...+13°.
По народному прогнозу, 4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +8°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+26°... +11°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+20°... +10°
- Львов+22°... +9°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+21°... +8°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+23°... +12°