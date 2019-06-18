Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 18 июня 2019
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В большинстве регионов жара спадет на несколько градусов.

Сегодня в Украине местами ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня в Украине местами ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

Ночь на 14 июня в Киеве была самой жаркой с 1927 года

На востоке без осадков, температура до +31. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +29°. В центре без осадков, температура до +30°.

Прогноз на 18 июня / УНИАН
Прогноз на 18 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные, ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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